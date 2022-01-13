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Антонов: Переїзд до Росії - це було не моє рішення

Сьогодні 08:08 905 0
Ексгравець розповів про перехід до Кубані
Антонов: Переїзд до Росії - це було не моє рішення
#Антонов, #Кубань

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Олексій Антонов нині жалкує, що у 2004 році перейшов до Кубані.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"Переїзд до Росії - це було не моє рішення. Я був хлопцем, мені було 18 років. 

Якби відмотати час і я був би не хлопцем, а розумним, то залишився у Дніпрі.

Кучеревський до мене та Кості Кравченку добре відносився. Він нам довіряв. Він взяв нас у 17 років. З командою їздили на збір. А Дніпро тоді було базовою командою збірної України. 

Нам потрапити на тренування - це було щось неймовірне", - сказав Антонов.

Раніше Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.

Нагадаємо, Антонов у складі Кубані виступав у 2004-2007 роках.

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