Антонов: Переїзд до Росії - це було не моє рішення

Колишній футболіст Олексій Антонов нині жалкує, що у 2004 році перейшов до Кубані.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"Переїзд до Росії - це було не моє рішення. Я був хлопцем, мені було 18 років.

Якби відмотати час і я був би не хлопцем, а розумним, то залишився у Дніпрі.

Кучеревський до мене та Кості Кравченку добре відносився. Він нам довіряв. Він взяв нас у 17 років. З командою їздили на збір. А Дніпро тоді було базовою командою збірної України.

Нам потрапити на тренування - це було щось неймовірне", - сказав Антонов.