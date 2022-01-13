Антонов: Переїзд до Росії - це було не моє рішення

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Олексій Антонов нині жалкує, що у 2004 році перейшов до Кубані.
Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.
"Переїзд до Росії - це було не моє рішення. Я був хлопцем, мені було 18 років.
Якби відмотати час і я був би не хлопцем, а розумним, то залишився у Дніпрі.
Кучеревський до мене та Кості Кравченку добре відносився. Він нам довіряв. Він взяв нас у 17 років. З командою їздили на збір. А Дніпро тоді було базовою командою збірної України.
Нам потрапити на тренування - це було щось неймовірне", - сказав Антонов.
Раніше Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.
Нагадаємо, Антонов у складі Кубані виступав у 2004-2007 роках.