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Антонов: У Казахстані взагалі не дуже футбол люблять

Сьогодні 13:40 154 0
Ексгравець розповів про футбол у Казахстані
Антонов: У Казахстані взагалі не дуже футбол люблять
#Антонов

Джерело - Чемпіон.

Колишньому футболісту Олексію Антонову складно прийшлося грати у чемпіонаті Казахстану.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"Грали в Кизилорді влітку. Прилітаємо, виходимо з літака - температура мінімум 45 градусів, дихати взагалі нема чим. Мов у сауні, спека. Ну, відіграли матч.

Але потім наступний мій виїзд до цього міста. Прилітаємо, а там сніг уже мінус. Поле не почистили, ми зі снігу грали весь матч. Мінус 4, ноги відмерзли.

У Казахстані взагалі не дуже футбол люблять. Я грав за Актобе, там, мабуть, найкращі вболівальники. Стадіон тисяч 15 майже кожен матч був забитий", - сказав Антонов.

Раніше Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.

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