Антонов: У Казахстані взагалі не дуже футбол люблять

Колишньому футболісту Олексію Антонову складно прийшлося грати у чемпіонаті Казахстану.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"Грали в Кизилорді влітку. Прилітаємо, виходимо з літака - температура мінімум 45 градусів, дихати взагалі нема чим. Мов у сауні, спека. Ну, відіграли матч.

Але потім наступний мій виїзд до цього міста. Прилітаємо, а там сніг уже мінус. Поле не почистили, ми зі снігу грали весь матч. Мінус 4, ноги відмерзли.

У Казахстані взагалі не дуже футбол люблять. Я грав за Актобе, там, мабуть, найкращі вболівальники. Стадіон тисяч 15 майже кожен матч був забитий", - сказав Антонов.