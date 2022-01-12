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Антонов: Нині я не можу стати головним тренером команди УПЛ

Сьогодні 22:21 126 0
Фахівець розповів про продовження навчання
Антонов: Нині я не можу стати головним тренером команди УПЛ
#Антонов

Джерело - Чемпіон.

Помічник головного тренера Чорноморця Олексій Антонов у вересні 2022 року продовжить навчання для здобуття ліцензії PRO.

Про це заявив фахівець у випуску Пряма червона.

"На даний час я не можу стати головним тренером команди УПЛ, адже не маю ліцензії PRO.

Чи хочеться бути головним тренером? Я працюю над тим, щоб продовжити навчання. Я маю дочекатися завершення навчання групи, яка нині навчається для здобуття ліцензії PRO. Вони закінчують влітку і нова група розпочне навчання у вересні. Тут питання часу. Маю працювати у клубі, що полегшує навчання.

Ліцензія PRO - це справа часу", - сказав Антонов.

Раніше Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.

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