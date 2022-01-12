У 2013 році наставник Чорноморця Роман Григорчук не мав авторитетів, виписував усім, включаючи легіонерів.

Про це заявив помічник головного тренера одеситів Олексій Антонов.

"Я б не сказав, що Григорчук суворий. Напевно, жорсткий, але справедливий. Він не мав авторитетів, виписував усім, включаючи легіонерів. Одну теорію образно могла мені присвятити, показати купу моментів, годину кричати на мене.

Я питав у нього згодом: "Чому саме я?" - "Я бачив, що ти можеш більше забивати, незалежно від суперника". Йому подобалося, що він весь час витратив на мене, а я доведу на тренуванні, що я неправий. Григорчук - головний тренер у моїй кар'єрі", - сказав Антонов.