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Антонов: Григорчук - головний тренер у моїй кар'єрі

Сьогодні 20:37 170 0
Ексгравець згадав свої виступи під керівництвом Григорчука
Антонов: Григорчук - головний тренер у моїй кар'єрі
#Антонов, #Григорчук, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У 2013 році наставник Чорноморця Роман Григорчук не мав авторитетів, виписував усім, включаючи легіонерів.

Про це заявив помічник головного тренера одеситів Олексій Антонов.

"Я б не сказав, що Григорчук суворий. Напевно, жорсткий, але справедливий. Він не мав авторитетів, виписував усім, включаючи легіонерів. Одну теорію образно могла мені присвятити, показати купу моментів, годину кричати на мене. 

Я питав у нього згодом: "Чому саме я?" - "Я бачив, що ти можеш більше забивати, незалежно від суперника". Йому подобалося, що він весь час витратив на мене, а я доведу на тренуванні, що я неправий. Григорчук - головний тренер у моїй кар'єрі", - сказав Антонов.

Раніше, Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.

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