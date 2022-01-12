Український хавбек перейшов у словацький клуб

Український півзахисник Владислав Хомутов став гравцем словацької СТК Самотіни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек приєднався на правах вільного агента до СТК Самотіна, яка виступає у другій словацькій лізі, повідомляє офіційний Instagram клубу.

Останнім клубом українця був естонський Нимме Калью, з яким завершився контракт 1 січня. Півзахисник є вихованцем Олімпіка, встиг пограти за Чорноморець, словацький Злате Моравеце.

У поточному сезоні Владислав провів лише 1 матч за Нимме Калью.