У кожному футбольному клубі є декілька футболістів з гомосексуальною орієнтацією.

Про це заявив захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра.

"Якщо у світі футболу кажеш, що ти гей, все кінчено. Коли я був в Англії, до нас привели людину, щоб вона розповіла команді про гомосексуалізм. Деякі одноклубники сказали: Це проти моєї релігії. Якщо у цій роздягальні є гомосексуаліст, він має піти", - заявив француз.

"Ви можете собі уявити? Я грав з футболістами, які були гомосексуалістами. Один за одним вони зізнавались мені в цьому, бо боялися говорити про це інакше. У кожному клубі є як мінімум два гравця з гомосексуальною орієнтацією. Але у футбольному світі, якщо ти це сказав, все закінчено", - сказав Евра.