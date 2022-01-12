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Евра: У кожному клубі є мінімум 2 гравці-геї

Сьогодні 12:34 65 0
Евра: У кожному клубі є мінімум 2 гравці-геї

У кожному футбольному клубі є декілька футболістів з гомосексуальною орієнтацією.

Про це заявив захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра.

"Якщо у світі футболу кажеш, що ти гей, все кінчено. Коли я був в Англії, до нас привели людину, щоб вона розповіла команді про гомосексуалізм. Деякі одноклубники сказали: Це проти моєї релігії. Якщо у цій роздягальні є гомосексуаліст, він має піти", - заявив француз.

"Ви можете собі уявити? Я грав з футболістами, які були гомосексуалістами. Один за одним вони зізнавались мені в цьому, бо боялися говорити про це інакше. У кожному клубі є як мінімум два гравця з гомосексуальною орієнтацією. Але у футбольному світі, якщо ти це сказав, все закінчено", - сказав Евра.

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