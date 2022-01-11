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Еріксен готовий повернутися у футбол

Вчора 22:44 152 0
Півзахисник може знайти новий клуб
Еріксен готовий повернутися у футбол
#Еріксен

Джерело - football24.ua.

Експівзахисник Інтера Крістіан Еріксен, який перебуває у статусі вільного агента, найближчим часом підпише контракт із новим клубом.

Про це повідомляє AS.

Колишній хавбек Інтера, який у грудні розірвав контракт із міланським клубом, готується відновити футбольну кар'єру в поточне трансферне вікно. Еріксен веде перемовини з приблизно десятьма клубами із різних чемпіонатів.

Низка проведених медичних оглядів у Данії, Нідерландах і Швейцарії підтвердили, що данець може виходити на поле. У його послугах зацікавлені три клуби АПЛ, а також представники Нідерландів та інших відомих чемпіонатів Європи.

Досвід Крістіана та статус вільного агента роблять хавбека бажаним варіантом для багатьох клубів. Очікується, що в наступні 2-3 тижні футболіст визначиться, де продовжить кар'єру.

Нагадаємо, Інтер розірвав контракт з Еріксеном.

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