Еріксен готовий повернутися у футбол

Джерело - football24.ua.
Експівзахисник Інтера Крістіан Еріксен, який перебуває у статусі вільного агента, найближчим часом підпише контракт із новим клубом.
Про це повідомляє AS.
Колишній хавбек Інтера, який у грудні розірвав контракт із міланським клубом, готується відновити футбольну кар'єру в поточне трансферне вікно. Еріксен веде перемовини з приблизно десятьма клубами із різних чемпіонатів.
Низка проведених медичних оглядів у Данії, Нідерландах і Швейцарії підтвердили, що данець може виходити на поле. У його послугах зацікавлені три клуби АПЛ, а також представники Нідерландів та інших відомих чемпіонатів Європи.
Досвід Крістіана та статус вільного агента роблять хавбека бажаним варіантом для багатьох клубів. Очікується, що в наступні 2-3 тижні футболіст визначиться, де продовжить кар'єру.
Нагадаємо, Інтер розірвав контракт з Еріксеном.