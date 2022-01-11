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Спортивний директор Десни: Калітвінцев - наш гравець

Сьогодні 22:29 77 0
Вадим Мельник прокоментував ситуацію з Владиславом Калітвінцевом
Спортивний директор Десни: Калітвінцев - наш гравець
#Десна

Джерело - fanday.net.

Півзахисник Владислав Калітвінцев не розривав контракт з Десною.

Про це розповів спортивний директор чернігівського клубу Вадим Мельник.

"На сьогоднішній день Калітвінцев офіційно є гравцем Десни. Він має чинний контракт. Не знаю, чому він так вчинив, чому був представлений як гравець іншого клубу. Ми відстоюватимемо свої права на цього футболіста. Це – по-перше. По-друге, Олександрія не мала права підписувати нашого футболіста.

Зрозуміло, що ми звертатимемося до інстанцій, які відповідають за ці питання. По-спортивному це теж неправильно. Олександрія повинна була нас попередити чи спитати… Калітвінцев – не вільний агент і на підставі чого вони уклали з ним контракт, я не знаю", - відзначив Мельник.

Раніше, Калітвінцев пояснив перехід в Олександрію.

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