Капітан Ювентуса назвав Роналду винуватцем провального сезону

У минулому сезоні Кріштіану Роналду маскував проблеми Ювентуса, адже багато забивав.

Про це розповів капітан туринського клубу Джорджо К'єлліні.

"Трансфер Роналду в МЮ сильно вплинув на нас. Іноді він маскував наші проблеми, постійно забивав, тому було легко не помічати проблеми, з якими стикаються багато клубів. Я очікував, що це буде тяжкий рік. Це той самий Ювентус, що й минулого року, додалися лише Локателлі та Кін, але пішов Кріштіану. Ми усвідомлюємо, що можемо досягти потрібних результатів, якщо працюватимемо", – сказав К'єлліні.