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Капітан Ювентуса назвав Роналду винуватцем провального сезону

Сьогодні 20:31 334 0
Джорджо К'єлліні прокоментував відхід Кріштіану Роналду
Капітан Ювентуса назвав Роналду винуватцем провального сезону
Фото - gettyimages
#Ювентус

Джерело - espreso.tv.

У минулому сезоні Кріштіану Роналду маскував проблеми Ювентуса, адже багато забивав. 

Про це розповів капітан туринського клубу Джорджо К'єлліні.

"Трансфер Роналду в МЮ сильно вплинув на нас. Іноді він маскував наші проблеми, постійно забивав, тому було легко не помічати проблеми, з якими стикаються багато клубів. Я очікував, що це буде тяжкий рік. Це той самий Ювентус, що й минулого року, додалися лише Локателлі та Кін, але пішов Кріштіану. Ми усвідомлюємо, що можемо досягти потрібних результатів, якщо працюватимемо", – сказав К'єлліні.

Ювентус провалив старт сезону і займає п'яте місце в чемпіонаті Італії після 21 матчу. 

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