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Несенюк: Шевченко має завершити тренерську кар'єру

Сьогодні 14:12 555 0
Глава департаменту Динамо прокоментував виступи Дженоа під керівництвом Шевченка
Несенюк: Шевченко має завершити тренерську кар'єру
#Дженоа, #Несенюк, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Наставник Дженоа Андрій Шевченко має завершити тренерську кар'єру.

Про це заявив глава департаменту Динамо по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк.

"Очоливши італійську команду Дженоа, Андрій Шевченко досить швидко довів те, у чому ніколи не сумнівався ніхто із тих, хто хоч трохи тямить у футболі. Він довів, що не є футбольним тренером. Після приходу українця команда ще жодного разу не перемогла у чемпіонаті, зазнавши шести поразок у дев'яти матчах і міцно закріпившись на передостанньому місці у таблиці", - написав журналіст.

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"Андрію ще не пізно визнати той очевидний факт, що він – не тренер, і продовжувати заробляти гроші на своєму всесвітньовідомому імені вже у іншій якості. Залишилось небагато – визнати очевидне і тихо завершити тренерську кар'єру. За великого бажання ще можна знайти команду, чиї власники будуть готові викласти купу мільйонів за те, що біля лави запасних походжатиме не хто-небудь, а сам Андрій Шевченко".

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"Але це триватиме недовго, бо кожній команді врешті потрібен результат. І навряд чи ще десь у світі знайдеться місце, де поразки команди Шевченка будуть оголошувати перемогами, як це робили в Україні впродовж п'яти років від 2016-го до 2021-го".

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"Коли ж відкинути імідж одного із найкращих футболістів планети, то тренера Шевченка очікує доля тренера Блохіна, який вже сьомий рік "очікує пропозицій". Тому що навіть Минаю, якому слід утримати місце в українській прем'єр-лізі, не потрібен тепер ані Блохін, ані Шевченко. Минаю потрібен тренер, а не славне футбольне ім'я", - заявив Несенюк.

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