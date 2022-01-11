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Маліновський: Дженоа потрібно стрибнути вище голови, щоб залишитися в серії А

Сьогодні 12:59 142 0
Хавбек Аталанти прокоментував ситуацію Дженоа Андрія Шевченка
Маліновський: Дженоа потрібно стрибнути вище голови, щоб залишитися в серії А
#Дженоа, #Руслан Маліновський, #Андрій Шевченко

Джерело - Футбол News.

Конкуренти Дженоа, який очолює Андрій Шевченко, за виживання в Серії А виступають на дуже високому рівні.

Про це заявив хавбек Аталанти Руслан Маліновський.

"Всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов у команду, він теж перехворів на коронавірус. Нелегко прийти в команду та поставити гру за 1-2 місяці", - заявив хавбек.

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"Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі. За виживання борються команди дуже високого рівня. Дженоа потрібно стрибнути вище голови, щоб залишитися в серії А", - сказав Маліновський

Нагадаємо, Дженоа вирішила майбутнє Шевченка.

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