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Русин, Морозюк та Цітаішвілі вирушили з Чорноморцем на збори

Сьогодні 10:34 89 0
Визначилися гравці, які відправилися на збори до Туреччини з Чорноморцем
Русин, Морозюк та Цітаішвілі вирушили з Чорноморцем на збори
#Чорноморець

Джерело - Meta-ratings.

Визначилися імена всіх гравців, які вирушили з одеським Чорноморцем на збори в Туреччину.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Склад Чорноморця:

Воротарі: Євген Паст, Данило Варакута, Володимир Кринський

Захисники: Валерій Дубко, Денис Кузик, Крістіан Біловар, Олексій Ларін, Артем Сухоцький, Микола Морозюк, Ілля Путря.

  АктуальноРусин тренується з Чорноморцем

Півзахисники: Мохаммед Кадірі, Сергій Кравченко, Микола Михайленко, Максим Брагару, Бека Вачіберадзе, Георгій Цітаішвілі, Іван Бобко, Орест Кузик.

Нападники: Дмитро Юсов, Андрій Штогрін, Назарій Русин.

Не змогли поїхати на турецький збір двоє футболістів, які виступали в осінній частині сезону в Чорноморці на правах оренди – воротар Владислав Кучерук та нападник Владислав Ванат. Обидва захворіли.

Нагадаємо, Чорноморець назвав бюджет клубу.

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