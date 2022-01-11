Русин, Морозюк та Цітаішвілі вирушили з Чорноморцем на збори

Джерело - Meta-ratings.
Визначилися імена всіх гравців, які вирушили з одеським Чорноморцем на збори в Туреччину.
Про це повідомляє Meta-ratings.
Склад Чорноморця:
Воротарі: Євген Паст, Данило Варакута, Володимир Кринський
Захисники: Валерій Дубко, Денис Кузик, Крістіан Біловар, Олексій Ларін, Артем Сухоцький, Микола Морозюк, Ілля Путря.
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Півзахисники: Мохаммед Кадірі, Сергій Кравченко, Микола Михайленко, Максим Брагару, Бека Вачіберадзе, Георгій Цітаішвілі, Іван Бобко, Орест Кузик.
Нападники: Дмитро Юсов, Андрій Штогрін, Назарій Русин.
Не змогли поїхати на турецький збір двоє футболістів, які виступали в осінній частині сезону в Чорноморці на правах оренди – воротар Владислав Кучерук та нападник Владислав Ванат. Обидва захворіли.
Нагадаємо, Чорноморець назвав бюджет клубу.