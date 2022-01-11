Джерело - Чемпіон.
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед вдома обіграв Астон Віллу.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 10 січня
Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 Мактоміней
Раніше, Вест Гем з Ярмоленком переграв Лідс.
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед вдома обіграв Астон Віллу.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 10 січня
Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 Мактоміней
Раніше, Вест Гем з Ярмоленком переграв Лідс.