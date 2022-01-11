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Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 09:08 314 0
Мінімальна перемога Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 1:0. Огляд матчу
#Астон Вілла, #Кубок Англії, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед вдома обіграв Астон Віллу.

Кубок Англії

1/32 фіналу, 10 січня

Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Мактоміней

Раніше, Вест Гем з Ярмоленком переграв Лідс.

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