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Шахтар назвав плани на перший зимовий збір

Сьогодні 21:55 169 0
Стали відомі плани Шахтаря на перший зимовий збір
Шахтар назвав плани на перший зимовий збір
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Гравці Шахтаря вже цього тижня повертаються до Києва з відпусток й розпочнуть планомірну підготовку до першого збору.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Від 13 січня протягом трьох днів футболісти групами проходитимуть обов'язковий медогляд, а вже 16 січня команда вирушить до Туреччини.

Перший збір триватиме до 2 лютого. На цьому етапі підготовки в Шахтаря заплановано 3 контрольні матчі. Імена суперників будуть названі після остаточного узгодження.

Нагадаємо, Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика.

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