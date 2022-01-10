Шахтар назвав плани на перший зимовий збір

Стали відомі плани Шахтаря на перший зимовий збір

Гравці Шахтаря вже цього тижня повертаються до Києва з відпусток й розпочнуть планомірну підготовку до першого збору.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Від 13 січня протягом трьох днів футболісти групами проходитимуть обов'язковий медогляд, а вже 16 січня команда вирушить до Туреччини.

Перший збір триватиме до 2 лютого. На цьому етапі підготовки в Шахтаря заплановано 3 контрольні матчі. Імена суперників будуть названі після остаточного узгодження.

Нагадаємо, Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика.