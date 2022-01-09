Джерело - Чемпіон.
Вест Гем здобув перемогу над Лідсом у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.
Українець Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 95-й хвилині матчу.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 9 січня
Голи: 1:0 - 34 Лансіні, 2:0 - 90+3 Бовен
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|1
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Джерело - Чемпіон.
Вест Гем здобув перемогу над Лідсом у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.
Українець Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 95-й хвилині матчу.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 9 січня
Голи: 1:0 - 34 Лансіні, 2:0 - 90+3 Бовен