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Вест Гем - Лідс 2:0. Огляд матчу

Вчора 23:39 208 0
Андрій Ярмоленко вийшов на поле на одну хвилину
Вест Гем - Лідс 2:0. Огляд матчу
#Вест Гем, #Кубок Англії, #Лідс

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем здобув перемогу над Лідсом у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.

Українець Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 95-й хвилині матчу.

Кубок Англії

1/32 фіналу, 9 січня

Вест Гем - Лідс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Лансіні, 2:0 - 90+3 Бовен

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