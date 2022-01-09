Джерело - Чемпіон.
Райо Вальєкано та Бетіс розписали мирову в рамках 20-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
20 тур, 9 січня
Райо Вальєкано - Бетіс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Каналес, 1:1 - 70 Балью
|№
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|1
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|4300
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Джерело - Чемпіон.
Райо Вальєкано та Бетіс розписали мирову в рамках 20-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
20 тур, 9 січня
Райо Вальєкано - Бетіс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Каналес, 1:1 - 70 Балью