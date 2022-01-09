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Райо Вальєкано - Бетіс 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:52 108 0
Команди не визначили сильнішого в 20 турі Ла-Ліги
Райо Вальєкано - Бетіс 1:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Райо Вальєкано, #Реал Бетіс

Джерело - Чемпіон.

Райо Вальєкано та Бетіс розписали мирову в рамках 20-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

20 тур, 9 січня

Райо Вальєкано - Бетіс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Каналес, 1:1 - 70 Балью

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