Співпраця з фахівцем виявилася нетривалою

Сергій Мізін, який наприкінці минулого року приєднався до Полісся як тренер-селекціонер, залишив житомирський клуб.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

49-річний Мізін після закінчення ігрової кар'єри працював тренером у Харкові та Львові, був спортивним директором та головним тренером Нафтовика-Укрнафти, а пізніше - асистентом Володимира Шарана в Олександрії.

Не виключено, що тепер ексгравець Динамо, Дніпра, Чорноморця, ЦСКА, Карпат, Кривбаса, Металіста та київського Арсенала продовжить роботу з Шараном у штабі Миная.

Раніше, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.