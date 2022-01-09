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Мізін залишив клуб Першої ліги

Сьогодні 14:57 119 0
Співпраця з фахівцем виявилася нетривалою
Мізін залишив клуб Першої ліги
#Минай, #Полісся, #Мізін

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Сергій Мізін, який наприкінці минулого року приєднався до Полісся як тренер-селекціонер, залишив житомирський клуб.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

49-річний Мізін після закінчення ігрової кар'єри працював тренером у Харкові та Львові, був спортивним директором та головним тренером Нафтовика-Укрнафти, а пізніше - асистентом Володимира Шарана в Олександрії.

Не виключено, що тепер ексгравець Динамо, Дніпра, Чорноморця, ЦСКА, Карпат, Кривбаса, Металіста та київського Арсенала продовжить роботу з Шараном у штабі Миная.

Раніше, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.

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