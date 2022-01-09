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Юрист: Десні загрожує примусове пониження у класі та позбавлення професійного статусу

Сьогодні 11:26 126 0
Скоропашкін - про санкції щодо Десни
Юрист: Десні загрожує примусове пониження у класі та позбавлення професійного статусу
#Десна

Джерело - meta-ratings.com.ua.

До чернігівської Десни можуть бути застосовані дуже серйозні санкції через невиплату боргів. 

Про це заявив спортивний юрист, керівник ISKOR Sport Lawyers Agency Ілля Скоропашкін.

"Умови контракту мають дотримуватися. Це один із основоположних принципів ФІФА. Незалежно від того, чи задіяв футбольний клуб гравця для участі в офіційних матчах чи ні, дотримуватися умов контракту зобов'язані обидві сторони. Футболіст зобов'язаний тренуватися та не порушувати спортивний режим, а клуб - своєчасно та в повному обсязі виплачувати йому заробітну плату.

Якщо клуб затримує виплати, гравець має право достроково розірвати контракт і вимагати компенсацію, яка зазвичай розраховується виходячи з суми контракту, що залишилася. Це є стандартна практика органів футбольного правосуддя ФІФА.

У разі невиконання клубом рішення, прийнятого органами ФІФА, щодо виплати гравцеві компенсації у встановлений термін, слідує автоматична санкція у вигляді заборони на реєстрацію нових гравців на національному та міжнародному рівнях до моменту повної виплати.

Якщо протягом трьох наступних заявних періодів клуб не виплатив присуджену суму в повному обсязі і немає угоди з гравцем про відстрочку виплати, дисциплінарні органи ФІФА застосовуватимуть жорсткіші санкції у вигляді примусового зниження клубу в класі або позбавлення професійного статусу", - зазначив Скоропашкін.

Напередодні Палата з вирішення суперечок ФІФА зобов'язала чернігівський клуб виплатити понад 400 тисяч доларів своєму колишньому гравцеві - румунському легіонеру Костянтину Дімі.

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