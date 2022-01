Лондонський Арсенал цікавиться хавбеком Ліона Бруно Гімараесом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Каноніри не розглядають варіант із підписанням бразильця в зимове трансферне вікно, оскільки французький клуб вимагатиме за футболіста не менше 45 мільйонів євро.

Зазначимо, що Арсенал також розглядає варіант із орендою хавбека Ювентуса Артура. Лондонці поки що не пов'язувалися з туринським клубом для обговорення трансферу.

У поточному сезоні на рахунку Гімараеса 2 асисти в 17 матчах Ліги 1.

