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Олександрія продовжила контракт із захисником

Сьогодні 09:10 220 0
Мельник підписав із клубом нову угоду
Олександрія продовжила контракт із захисником
#Мельник, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

ФК Олександрія подовжив контракт із захисником Олександром Мельником до 30 червня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Олександр дебютував в складі команди U-19 3 травня 2019 року у виїзному матчі проти однолітків з київського Динамо. У складі основної команди Олександрії дебютував 29 вересня 2019 року в матчі 1/16 Кубку України проти вишгородського Діназа. За основу Олександрії Олександр Мельник провів 19 матчів, 4 з яких - у Кубку України.

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Допис, поширений FC Olexandriya Official (@fcolexandriya)

Раніше, вінгер Артур Авагімян, який нещодавно залишив одеський Чорноморець, вже підписав контракт з Олександрією.

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