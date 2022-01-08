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Лунін залишився в запасі Реала на матч з Валенсією

Сьогодні 21:45 104 0
Поєдинок розпочнеться о 22:00
Лунін залишився в запасі Реала на матч з Валенсією
#Андрій Лунін, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20 туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал вдома зіграє з Валенсією.

Українець Андрій Лунін залишився на лаві запасних "вершкових".

Зображення

Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, Анчелотті задоволений грою Луніна.

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