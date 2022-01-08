Лунін залишився в запасі Реала на матч з Валенсією

Джерело - Чемпіон.
У матчі 20 туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал вдома зіграє з Валенсією.
Українець Андрій Лунін залишився на лаві запасних "вершкових".
Поєдинок розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, Анчелотті задоволений грою Луніна.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 20 туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал вдома зіграє з Валенсією.
Українець Андрій Лунін залишився на лаві запасних "вершкових".
Поєдинок розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, Анчелотті задоволений грою Луніна.