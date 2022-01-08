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Реал Сосьєдад - Сельта Віго 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 20:08 35 0
Єдиний гол у матчі забив Оярсабаль
Реал Сосьєдад - Сельта Віго 1:0. Огляд матчу
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Сосьєдад, #Селта

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад здобув мінімальну перемогу над Сельтою в рамках 20 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

20 тур, 8 січня

Реал Сосьєдад - Сельта Віго 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Оярсабаль

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