Джерело - Чемпіон.
Реал Сосьєдад здобув мінімальну перемогу над Сельтою в рамках 20 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
20 тур, 8 січня
Реал Сосьєдад - Сельта Віго 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Оярсабаль
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
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|$100
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|2
|2500
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|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Реал Сосьєдад здобув мінімальну перемогу над Сельтою в рамках 20 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
20 тур, 8 січня
Реал Сосьєдад - Сельта Віго 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Оярсабаль