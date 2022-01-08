Відбулися чергові матчі чемпіонату Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 січня, сьогодні відбулося 5 матчів у рамках 18 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

18 тур, 8 січня

Баєр - Уніон Берлін 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 38 Шик, 1:1 - 45 Премель, 1:2 - 50 Премель, 2:2 - 84 Та

Гоффенгайм - Аугсбург 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 5 Грегорич, 1:1 - 38 Бебу, 2:1 - 44 Бебу, 3:1 - 90+3 Раум

Гройтер Фюрт - Штутгарт 0:0

РБ Лейпциг - Майнц 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Сілва(П), 2:0 - 47 Собослай, 2:1 - 57 Лі Че Сон, 3:1 - 58 Нкунку, 4:1 - 61 Сілва

Фрайбург - Армінія 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Габерер, 2:0 - 46 У Йон Чон, 2:1 - 60 Окугава, 2:2 - 87 Ласме

Сьогодні, відбудеться ще один поєдинок:

19:30. Айнтрахт - Боруссія Дортмунд