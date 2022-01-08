Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:33 33224
Збірна України фінішувала у ТОП-10 змішаної естафети в Обергофі
Сьогодні 14:48 179
Калітвінцев став гравцем Олександрії
Сьогодні 14:25 295
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 14:18 6247
Промуотер: Не думаю, що реванш Усик - Джошуа відбудеться у Києві
Сьогодні 13:09 201
Вона стала першою! Бронза Валентини Цербе на Олімпійських іграх у Ліллегаммері
Сьогодні 11:26 1899
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 11:16 2862 1
Молчанов програв у півфіналі парного турніру у Мельбурні
Сьогодні 08:56 174
Бій Усик - Ф'юрі посів перше місце у списку найочікуваніших у 2022 році
Сьогодні 07:29 697
Маліновський - найкращий гравець Аталанти в грудні
Вчора 18:59 505
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Колишній захисник Динамо зацікавив клуб АПЛ

Сьогодні 14:39 196 0
З 2018 року Віда виступає за Бешикташ
Колишній захисник Динамо зацікавив клуб АПЛ
#Бешикташ, #Віда, #Вотфорд

Джерело - sportarena.com.

Колишній захисник київського Динамо Домагой Віда, який виступає за Бешикташ, може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

У послугах 32-річного хорвата зацікавлений Вотфорд, який бажає посилити оборонну лінію. Шершні вже розпочали переговори з представниками Бешикташа.

Домагою Віда виступає за турків із січня 2018 року, куди перейшов якраз із Динамо. За київський клуб хорват провів 160 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів.

Цього сезону у складі Бешикташа Віда зіграв у 19 іграх, проте результативними діями не відрізнявся.

Нагадаємо, Бешикташ переміг Антальяспор у серії пенальті та виграв Суперкубок Туреччини.

Коментарі ()