Колишній захисник Динамо зацікавив клуб АПЛ

З 2018 року Віда виступає за Бешикташ

Колишній захисник київського Динамо Домагой Віда, який виступає за Бешикташ, може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

У послугах 32-річного хорвата зацікавлений Вотфорд, який бажає посилити оборонну лінію. Шершні вже розпочали переговори з представниками Бешикташа.

Домагою Віда виступає за турків із січня 2018 року, куди перейшов якраз із Динамо. За київський клуб хорват провів 160 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів.

Цього сезону у складі Бешикташа Віда зіграв у 19 іграх, проте результативними діями не відрізнявся.

Нагадаємо, Бешикташ переміг Антальяспор у серії пенальті та виграв Суперкубок Туреччини.