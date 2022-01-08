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Мессі пропустив тренування ПСЖ напередодні матчу з Ліоном

Сьогодні 11:24 208 0
Про причини пропуску заняття не повідомляється
Мессі пропустив тренування ПСЖ напередодні матчу з Ліоном
#Ліон, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі може пропустити матч 20-го туру французької Ліги 1 сезону-2021/2022 з Ліоном.

Про це повідомляє RMC Sport.

Нагадаємо, раніше Мессі перехворів на коронавірус, повернувся до Франції та приступив до індивідуальних занять. Аргентинський футболіст пропустив завершальне тренування команди перед зустріччю з Ліоном. Про причини пропуску заняття не повідомляється.

Матч 20-го туру французької Ліги 1 Ліон - Парі Сен-Жермен відбудеться завтра, 9 січня, на стадіоні Стад де Люм'єр у Ліоні. Початок зустрічі - о 21:45.

Раніше, Мессі може покинути ПСЖ.

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