Фахівець готовий розглянути пропозицію турецького клубу

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Монако Ніко Ковач може продовжити роботу в Туреччині.

Про це повідомляє Fanatik.

У послугах хорватського спеціаліста зацікавлений Фенербахче. Повідомляється, що Ковач готовий розглянути пропозицію турецького клубу. Очікується, що незабаром сторони проведуть переговори.

Нагадаємо, Монако оголосив про звільнення Ковача 1 січня. Хорватський фахівець очолив французьку команду влітку 2020 року. Під керівництвом хорвата Монако провів 74 матчі, з яких виграв 43, 16 програв та 15 зіграв унічию. Новим головним тренером Монако став бельгієць Філіп Клеман.