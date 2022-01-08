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Ковач може очолити Фенербахче

Сьогодні 15:58 136 0
Фахівець готовий розглянути пропозицію турецького клубу
Ковач може очолити Фенербахче
#Ковач, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Монако Ніко Ковач може продовжити роботу в Туреччині.

Про це повідомляє Fanatik. 

У послугах хорватського спеціаліста зацікавлений Фенербахче. Повідомляється, що Ковач готовий розглянути пропозицію турецького клубу. Очікується, що незабаром сторони проведуть переговори.

Нагадаємо, Монако оголосив про звільнення Ковача 1 січня. Хорватський фахівець очолив французьку команду влітку 2020 року. Під керівництвом хорвата Монако провів 74 матчі, з яких виграв 43, 16 програв та 15 зіграв унічию. Новим головним тренером Монако став бельгієць Філіп Клеман.

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