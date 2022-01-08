Півзахисник став вільним агентом і може перейти до Полісся

Джерело - Footboom.

Півзахисник Леван Арвеладзе залишив чернігівську Десну.

Про це повідомляє Footboom.

31 грудня завершився контракт хавбека з сіверянами, і 28-річний хавбек отримав статус вільного агента. До досвідченого гравця виявляє зацікавленість житомирське Полісся.

Transfermarkt оцінює вартість трансферу футболіста в 400 тисяч євро. Цього сезону Арвеладзе зіграв 16 матчів за клуб (15 ігор в УПЛ та 1 поєдинок у Кубку) і забив 1 гол.

Леван захищав кольори Десни з січня 2020 року, а раніше виступав за чернігівців із 2016 по 2018 рік. До того Арвеладзе грав за Дніпро, Кривбас, Скалу, Агробізнес, Нафтовик-Укрнафту та Зорю.

Раніше Десну залишили Пилип Будківський, Андрій Тотовицький, Владлен Юрченко, близький до того ж Владислав Калітвінцев.