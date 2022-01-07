Джерело - The Athletic.
Ліверпуль не планує продавати нападника Дівока Орігі в січневе трансферне вікно.
Про це повідомляє The Athletic.
Інтерес до бельгійця проявляють кілька клубів Серії А, включаючи Ювентус.
Мерсисайдці поки що не отримували пропозицій по форварду і не зацікавлені у його відході. Сам футболіст також не збирається змінювати команду.
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Враховуючи те, що Салах та Мане вирушили до своїх збірних для участі в Кубку Африки, Орігі, ймовірно, матиме більше ігрової практики в найближчих матчах.
Нагадаємо, Ліверпуль бажає підписати півзахисника Порту.