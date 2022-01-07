Бельгієць має залишитися в мерсисайдському клубі

Джерело - The Athletic.

Ліверпуль не планує продавати нападника Дівока Орігі в січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє The Athletic.

Інтерес до бельгійця проявляють кілька клубів Серії А, включаючи Ювентус.

Мерсисайдці поки що не отримували пропозицій по форварду і не зацікавлені у його відході. Сам футболіст також не збирається змінювати команду.

Актуально: Ліверпуль не продав Філліпса за 8,4 мільйони

Враховуючи те, що Салах та Мане вирушили до своїх збірних для участі в Кубку Африки, Орігі, ймовірно, матиме більше ігрової практики в найближчих матчах.

Нагадаємо, Ліверпуль бажає підписати півзахисника Порту.