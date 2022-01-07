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Ліверпуль не хоче продавати Оріги взимку

Сьогодні 22:29 89 0
Бельгієць має залишитися в мерсисайдському клубі
Ліверпуль не хоче продавати Оріги взимку
#Ліверпуль, #Орігі

Джерело - The Athletic.

Ліверпуль не планує продавати нападника Дівока Орігі в січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє The Athletic.

Інтерес до бельгійця проявляють кілька клубів Серії А, включаючи Ювентус.

Мерсисайдці поки що не отримували пропозицій по форварду і не зацікавлені у його відході. Сам футболіст також не збирається змінювати команду.

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Враховуючи те, що Салах та Мане вирушили до своїх збірних для участі в Кубку Африки, Орігі, ймовірно, матиме більше ігрової практики в найближчих матчах.

Нагадаємо, Ліверпуль бажає підписати півзахисника Порту.

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