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Директор Борусії: Голанд не піде взимку

Сьогодні 22:00 97 0
Ватцке розповів про майбутнє норвезького форварда в клубі
Директор Борусії: Голанд не піде взимку
#Боруссія Дортмунд, #Ватцке, #Ерлінг Голанд

Джерело - Чемпіон.

Нападник Боруссії Дормутнд Ерлінг Голанд не покине клуб в зимове трансферне вікно.

Про це заявив генеральний директор клубу Ганс-Йоагмі Ватцке.

"Голанд не піде у січні. Без варіантів. Хто погодиться продати провідного форварда Європи під час зимової паузи, коли в цьому немає потреби?", - заявив функціонер.

  АктуальноРеал планує влітку підписати Голанда та Мбаппе

"У міжсезоння, безумовно, утримати його буде тяжко. Але ми спробуємо це зробити", - сказав Ватцке.

Також, з'являлася інформація, що Голанд не хоче грати з Мбаппе у Реалі.

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