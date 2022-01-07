Джерело - Чемпіон.
Президент Реала Флорентіно Перес бачить плюси у можливому переході форварда Ерлінга Голанда з дортмундської Борусії до Барселони.
Про це повідомляє журналіст ESPN Хорхе Рамос.
Президент Реала хоче, щоб Голанд опинився у Барсі.
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Перес вважає, що протистояння Ерлінга з форвардом Кіліаном Мбаппе, який влітку має перейти до Реалу, буде новою версією боротьби Ліонеля Мессі з Кріштіану Роналду, і бачить у ньому комерційну вигоду.
Раніше повідомлялося, що Реал планує влітку підписати Голанда та Мбаппе.