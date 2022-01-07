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Перес хоче, щоб Голанд опинився в Барселоні

Сьогодні 18:20 185 0
Президент Реала бачить у протистоянні Голанд - Мбаппе комерційну вигоду
Перес хоче, щоб Голанд опинився в Барселоні
#Барселона, #Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Мбаппе, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Президент Реала Флорентіно Перес бачить плюси у можливому переході форварда Ерлінга Голанда з дортмундської Борусії до Барселони.

Про це повідомляє журналіст ESPN Хорхе Рамос.

Президент Реала хоче, щоб Голанд опинився у Барсі.

  АктуальноГоланд не хоче грати з Мбаппе у Реалі

Перес вважає, що протистояння Ерлінга з форвардом Кіліаном Мбаппе, який влітку має перейти до Реалу, буде новою версією боротьби Ліонеля Мессі з Кріштіану Роналду, і бачить у ньому комерційну вигоду.

Раніше повідомлялося, що Реал планує влітку підписати Голанда та Мбаппе.

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