Президент Реала бачить у протистоянні Голанд - Мбаппе комерційну вигоду

Джерело - Чемпіон.

Президент Реала Флорентіно Перес бачить плюси у можливому переході форварда Ерлінга Голанда з дортмундської Борусії до Барселони.

Про це повідомляє журналіст ESPN Хорхе Рамос.

Президент Реала хоче, щоб Голанд опинився у Барсі.

Актуально: Голанд не хоче грати з Мбаппе у Реалі

Перес вважає, що протистояння Ерлінга з форвардом Кіліаном Мбаппе, який влітку має перейти до Реалу, буде новою версією боротьби Ліонеля Мессі з Кріштіану Роналду, і бачить у ньому комерційну вигоду.

Раніше повідомлялося, що Реал планує влітку підписати Голанда та Мбаппе.