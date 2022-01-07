Дженоа може підписати форварда Верони

Джерело - Calciomercato.com.
Трансфер нападника Аталанти Роберто Пікколі до Дженоа, який очолює Андрій Шевченко, може не відбутися.
Про це повідомляє Сalciomercato.
Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні зіштовхнувся з проблемами в атаці, тому поки що не поспішає відпускати молодого форварда в оренду.
Дженоа не може собі дозволити чекати, тому клуб може спробувати підписати нападника Верони Кевіна Лазанью.
29-річний форвард хоче отримувати більше ігрового часу, проте керівництво Верони не хоче відпускати його.
Нагадаємо, Дженоа Шевченка не переграв Сассуоло.