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Дженоа може підписати форварда Верони

Сьогодні 16:11 104 0
Дженоа хоче підсилити атакувальну лінію
Дженоа може підписати форварда Верони
#Аталанта, #Верона, #Дженоа, #Андрій Шевченко, #Пікколі, #Шевченк, #Лазанья

Джерело - Calciomercato.com.

Трансфер нападника Аталанти Роберто Пікколі до Дженоа, який очолює Андрій Шевченко, може не відбутися.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні зіштовхнувся з проблемами в атаці, тому поки що не поспішає відпускати молодого форварда в оренду.

Дженоа не може собі дозволити чекати, тому клуб може спробувати підписати нападника Верони Кевіна Лазанью.

29-річний форвард хоче отримувати більше ігрового часу, проте керівництво Верони не хоче відпускати його.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка не переграв Сассуоло.

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