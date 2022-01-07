Дженоа може підписати форварда Верони

Дженоа хоче підсилити атакувальну лінію

Трансфер нападника Аталанти Роберто Пікколі до Дженоа, який очолює Андрій Шевченко, може не відбутися.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні зіштовхнувся з проблемами в атаці, тому поки що не поспішає відпускати молодого форварда в оренду.

Дженоа не може собі дозволити чекати, тому клуб може спробувати підписати нападника Верони Кевіна Лазанью.

29-річний форвард хоче отримувати більше ігрового часу, проте керівництво Верони не хоче відпускати його.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка не переграв Сассуоло.