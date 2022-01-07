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Чорноморець зацікавився колишнім гравцем БАТЕ

Сьогодні 12:55 107 0
Юсов може повернутися до України
Чорноморець зацікавився колишнім гравцем БАТЕ
#Чорноморець, #Юсов

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

Чорноморець до від'їзду на перший зимовий збір до Туреччини може підсилитися Дмитром Юсовим, який добре знайомий новому наставнику одеситів Роману Григорчуку.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

У весняній стадії чемпіонату УПЛ у складі одеського "Чорноморця" вболівальники побачать багато нових футболістів. Серед тих, хто входить до цього списку, є прізвище українця Дмитра Юсова.

28-річний півзахисник, який розпочинав свою кар'єру в академії запорізького Металурга, а потім пограв у дублі та головній команді цього клубу, протягом шести сезонів виступав у Білорусі, де захищав кольори Граніта, Слуцька, Торпедо-БелАЗ, Іслочі та БАТЕ.

У БАТЕ Юсов провів лише півроку - з липня до грудня 2021 року. Після цього було вирішено не продовжувати контракт із гравцем.

До переїзду до Борисова Юсова непогано проявив себе в Іслочі, де його гра не залишилася непоміченою Романом Григорчуком, який тоді очолював солігорський Шахтар. Фахівець також пам'ятає цього гравця з часів своєї роботи у запорізькому Металурзі.

Раніше, Авагімян залишив Чорноморець.

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