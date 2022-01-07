Чорноморець зацікавився колишнім гравцем БАТЕ

Юсов може повернутися до України

Чорноморець до від'їзду на перший зимовий збір до Туреччини може підсилитися Дмитром Юсовим, який добре знайомий новому наставнику одеситів Роману Григорчуку.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

У весняній стадії чемпіонату УПЛ у складі одеського "Чорноморця" вболівальники побачать багато нових футболістів. Серед тих, хто входить до цього списку, є прізвище українця Дмитра Юсова.

28-річний півзахисник, який розпочинав свою кар'єру в академії запорізького Металурга, а потім пограв у дублі та головній команді цього клубу, протягом шести сезонів виступав у Білорусі, де захищав кольори Граніта, Слуцька, Торпедо-БелАЗ, Іслочі та БАТЕ.

У БАТЕ Юсов провів лише півроку - з липня до грудня 2021 року. Після цього було вирішено не продовжувати контракт із гравцем.

До переїзду до Борисова Юсова непогано проявив себе в Іслочі, де його гра не залишилася непоміченою Романом Григорчуком, який тоді очолював солігорський Шахтар. Фахівець також пам'ятає цього гравця з часів своєї роботи у запорізькому Металурзі.

Раніше, Авагімян залишив Чорноморець.