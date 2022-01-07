Два українські футболісти перейшли до угорського клубу

Джерело - Чемпіон.
Українські футболісти Василь Пиняшко та Віктор Ряшко продовжать кар'єру в угорському клубі КБСК (Колорсіті Казинцбарцика ШК).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
КБСК розпочав підготовку до весняного сезону турніру NB3 (третій за силою дивізіон Угорщини).
Зазначимо, футболістам по 29 років і перебралися вони до угорської ліги з ФК Ужгород.
Пиняшко провів цього сезону 17 матчів, результативними діями не відзначився. Має досвід виступів також за Минай. Ряшко відіграв 20 матчів, забив 5 голів та виконав дві гольові передачі.