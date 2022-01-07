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Чорноморець оголосив плани на зимове міжсезоння

Сьогодні 09:24 248 0
Перший збір відбудеться з 9 до 27 січня
Чорноморець оголосив плани на зимове міжсезоння
#Чорноморець

Джерело - ФК Чорноморець.

Під час зимового антракту Чорноморець проведе у Туреччині два тренувальні збори.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перший відбудеться з 9 до 27 січня. У цей період Чорноморець запланував шість спарингів:

15 січня - Університатя (Крайова, Румунія)

19-го січня - Мезйокйовешд (Угорщина)

22 січня - Дріта (Гнілане, Косово)

23 січня - Приштина (Косово)

26-го січня - Шкупі (Скоп'є, Північна Македонія)

ще один суперник уточнюється (на другу гру 26 січня)

Другий турецький збір відбудеться з 31 січня до 18 лютого. Тренувальні матчі заплановані на 3-е, 6-те (два), 10-ті, 13-те (два) та 17-те лютого.

Нагадаємо, Чорноморець готує трансфер голкіпера Дніпра-1.

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