Чорноморець оголосив плани на зимове міжсезоння

Перший збір відбудеться з 9 до 27 січня

Джерело - ФК Чорноморець.

Під час зимового антракту Чорноморець проведе у Туреччині два тренувальні збори.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перший відбудеться з 9 до 27 січня. У цей період Чорноморець запланував шість спарингів:

15 січня - Університатя (Крайова, Румунія)

19-го січня - Мезйокйовешд (Угорщина)

22 січня - Дріта (Гнілане, Косово)

23 січня - Приштина (Косово)

26-го січня - Шкупі (Скоп'є, Північна Македонія)

ще один суперник уточнюється (на другу гру 26 січня)

Другий турецький збір відбудеться з 31 січня до 18 лютого. Тренувальні матчі заплановані на 3-е, 6-те (два), 10-ті, 13-те (два) та 17-те лютого.

Нагадаємо, Чорноморець готує трансфер голкіпера Дніпра-1.