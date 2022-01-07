Чорноморець оголосив плани на зимове міжсезоння

Джерело - ФК Чорноморець.
Під час зимового антракту Чорноморець проведе у Туреччині два тренувальні збори.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перший відбудеться з 9 до 27 січня. У цей період Чорноморець запланував шість спарингів:
15 січня - Університатя (Крайова, Румунія)
19-го січня - Мезйокйовешд (Угорщина)
22 січня - Дріта (Гнілане, Косово)
23 січня - Приштина (Косово)
26-го січня - Шкупі (Скоп'є, Північна Македонія)
ще один суперник уточнюється (на другу гру 26 січня)
Другий турецький збір відбудеться з 31 січня до 18 лютого. Тренувальні матчі заплановані на 3-е, 6-те (два), 10-ті, 13-те (два) та 17-те лютого.
Нагадаємо, Чорноморець готує трансфер голкіпера Дніпра-1.