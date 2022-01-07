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Гол українця допоміг Спортінгу перемогти Вільярреал. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Іспанії

Сьогодні 00:31 1124 0
Гол українця Мілованова вивів Спортінг до наступного етапу змагань
Гол українця допоміг Спортінгу перемогти Вільярреал. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Іспанії
#Атлетік, #Атлетіко, #Вільярреал, #Жирона, #Кадіс, #Осасуна, #Сарагоса, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

6 січня відбулися сім матчів 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

Кубок Іспанії
1/16 фіналу, 6 січня

Жирона - Осасуна 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6 Хунка

Фуенлабрада - Кадіс  0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+4 Аларкон

Сарагоса - Севілья 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Кунде, 0:2 - 69 Мір

Спортінг Х - Вільярреал 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Альбіоль, 1:1 - 67 Джурджевич, 2:1 - 88 Мілованов

Альмерія - Ельче 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Рамазані, 1:1 - 52 П'ятті, 1:2 - 84 Гуті

Манча - Атлетіко 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Вільямс, 0:2 - 43 Вільямс

Райо Махадаонда - Атлетіко 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 17 Кунья, 062 - 26 Лоді, 0:3 - 42 Суарес, 0:4 - 67 Грізманн, 0:5 - 79 Фелікс

Нагадаємо, Реал з Луніним переграв Алькояно в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

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