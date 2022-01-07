Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Вчора 11:06 10317
ФІФА зобов'язав Десну виплатити 0,4 млн доларів колишньому гравцю
Сьогодні 08:24 202
Гол українця допоміг Спортінгу перемогти Вільярреал. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 00:31 1539
Дженоа Шевченка не переграв Сассуоло, Мілан переміг Рому. Результати 20 туру Серії А
Вчора 23:39 1489
Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона
Вчора 22:03 340
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Вчора 18:26 3791
Французький клуб цікавиться Довбиком
Вчора 17:11 1119
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 16:00 5346
Ярославський анонсував нові трансфери Металіста
Вчора 15:11 778
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Вчора 14:31 97753 5
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

ПСЖ цікавиться лідером Ліона

Сьогодні 08:40 82 0
Пакета може змінити клуб у січні
ПСЖ цікавиться лідером Ліона
#Ліон, #Пакета, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

ПСЖ виявляє інтерес до хавбека Ліона Лукаса Пакета. 

Про це повідомляє L'Equipe.

Його хоче бачити у команді спортивний директор ПСЖ Леонардо.

Найближчим часом він обговорить можливий трансфер Пакета з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно.

У нинішньому сезоні на рахунку Пакета 7 голів та 4 асисти у 22 матчах за Ліон у всіх турнірах. Трансферна вартість 24-річного хавбека становить 35 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2025 року.

Раніше, Дракслер продовжив контракт з ПСЖ.

Коментарі ()