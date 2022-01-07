ПСЖ цікавиться лідером Ліона

Пакета може змінити клуб у січні

ПСЖ виявляє інтерес до хавбека Ліона Лукаса Пакета.

Про це повідомляє L'Equipe.

Його хоче бачити у команді спортивний директор ПСЖ Леонардо.

Найближчим часом він обговорить можливий трансфер Пакета з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно.

У нинішньому сезоні на рахунку Пакета 7 голів та 4 асисти у 22 матчах за Ліон у всіх турнірах. Трансферна вартість 24-річного хавбека становить 35 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2025 року.

Раніше, Дракслер продовжив контракт з ПСЖ.