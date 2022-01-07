ПСЖ цікавиться лідером Ліона

Джерело - sport.ua.
ПСЖ виявляє інтерес до хавбека Ліона Лукаса Пакета.
Про це повідомляє L'Equipe.
Його хоче бачити у команді спортивний директор ПСЖ Леонардо.
Найближчим часом він обговорить можливий трансфер Пакета з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно.
У нинішньому сезоні на рахунку Пакета 7 голів та 4 асисти у 22 матчах за Ліон у всіх турнірах. Трансферна вартість 24-річного хавбека становить 35 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2025 року.
Раніше, Дракслер продовжив контракт з ПСЖ.