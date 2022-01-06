Моурінью зупинив расистські кричалки фанатів Роми на адресу Ібрагимовича

Інцидент стався у другому таймі матчу 20-го туру Серії A

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зажадав від фанатів клубу припинити виконувати расистські кричалки, адресовані форварду команди суперників Златану Ібрагімовичу.

Про це повідомляє Football Italia.

Інцидент стався у другому таймі, за кілька хвилин до того, як Рафаель Леау забив третій гол за россонері у ворота Роми на стадіоні Джузеппе Меацца. Моурінью почув расистські кричалки з боку вболівальників і попросив фанатів джалороссі припинити це неподобство, що ті негайно й зробили.

Матч 20-го туру Серії A між командами Мілан та Рома завершився з рахунком 3:1 на користь господарів.