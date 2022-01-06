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Моурінью зупинив расистські кричалки фанатів Роми на адресу Ібрагимовича

Вчора 23:55 312 0
Інцидент стався у другому таймі матчу 20-го туру Серії A
Моурінью зупинив расистські кричалки фанатів Роми на адресу Ібрагимовича
#Мілан, #Моурінью, #Рома

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зажадав від фанатів клубу припинити виконувати расистські кричалки, адресовані форварду команди суперників Златану Ібрагімовичу.

Про це повідомляє Football Italia.

Інцидент стався у другому таймі, за кілька хвилин до того, як Рафаель Леау забив третій гол за россонері у ворота Роми на стадіоні Джузеппе Меацца. Моурінью почув расистські кричалки з боку вболівальників і попросив фанатів джалороссі припинити це неподобство, що ті негайно й зробили.

Матч 20-го туру Серії A між командами Мілан та Рома завершився з рахунком 3:1 на користь господарів.

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