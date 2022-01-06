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Фонсека може очолити російський клуб

Сьогодні 20:25 224 0
Паулу - один з фаворитів на вакантну посаду у Краснодарі
Фонсека може очолити російський клуб
#Краснодар, #Фонсека

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека є одним з фаворитів на посаду головного тренера Краснодара.

Про це повідомляє Матч ТВ.

5 січня керівництво биків відправило у відставку тренерський штаб Віктора Гончаренка і тепер підшукують йому заміну.

Окрім Фонсеки у клубу нібито є варіанти з Еусебіо Ді Франческо, Марко Ніколичем, Євгеном Калєшиним та Олексієм Стукаловим, проте саме португалець є головним фаворитом.

Краснодар вже контактував з португальцем щодо можливого співробітництва. Повідомляється, що 53-річний фахівець зацікавився проєктом російського клубу і висока ймовірність, що він підпише контракт.

Останнім клубом Фонсеки була Рома, яку він залишив наприкінці минулого сезону. До цього португалець тренував Шахтар, з яким тричі ставав чемпіоном України.

Раніше Фонсеку пов'язували із призначенням у Тоттенгем та Ньюкасл, однак у результаті до підписання документів справа так і не дійшла.

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