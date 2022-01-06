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Прикарпаття підписало колишнього гравця Кременя

Сьогодні 18:10 137 0
Команда відновить тренувальний процес 17 січня
Прикарпаття підписало колишнього гравця Кременя
#Кремінь, #Прикарпаття

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

Другим зимовим новачком Прикарпаття став 24-річний півзахисник Владислав Сидоренко.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Він, як і кілька днів тому його колишній одноклубник за Кременем захисник Олександр Головко, підписали з івано-франківцями річні контракти.

До початку весняної частини сезону Прикарпаття планує посилитись ще двома новобранцями.

Підопічні Олега Рипана відновлять тренувальний процес 17 січня.

Нагадаємо, у ДТП загинув колишній тренер Руху та Прикарпаття.

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