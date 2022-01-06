Прикарпаття підписало колишнього гравця Кременя

Джерело - Meta-ratings.com.ua.
Другим зимовим новачком Прикарпаття став 24-річний півзахисник Владислав Сидоренко.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Він, як і кілька днів тому його колишній одноклубник за Кременем захисник Олександр Головко, підписали з івано-франківцями річні контракти.
До початку весняної частини сезону Прикарпаття планує посилитись ще двома новобранцями.
Підопічні Олега Рипана відновлять тренувальний процес 17 січня.
Нагадаємо, у ДТП загинув колишній тренер Руху та Прикарпаття.