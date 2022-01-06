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Дженоа Шевченка не переграв Сассуоло, Емполі втратив перемогу над Лаціо. Результати 20 туру Серії А

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#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 січня, відбулися чотири матчі 20 туру Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

20 тур, 06 січня

Сампдорія - Кальярі 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Габб'ядіні, 1:1 - 55 Дейола, 1:2 - 71 Паволетті

Лаціо - Емполі 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Байрамі, 0:2 - 8 Журковський, 1:2 - 14 Іммобіле, 2:2 - 66 Мілінкович-Савич, 2:3 - 75 Ді Франческо, 3:3 - 90+3 Мілінкович-Савич

Спеція - Верона 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Капрарі, 0:2 - 70 Капрарі, 1:2 - 85 Ерліч

Сассуоло - Дженоа 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Дестро, 1:1 - 55 Берарді

Сьогодні, у Серії А буде зіграно ще два матчі:

19:30 Мілан - Рома

21:45 Ювентус - Наполі

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