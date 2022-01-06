Дженоа Шевченка не переграв Сассуоло, Емполі втратив перемогу над Лаціо. Результати 20 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 січня, відбулися чотири матчі 20 туру Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
20 тур, 06 січня
Сампдорія - Кальярі 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Габб'ядіні, 1:1 - 55 Дейола, 1:2 - 71 Паволетті
Лаціо - Емполі 3:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 6 Байрамі, 0:2 - 8 Журковський, 1:2 - 14 Іммобіле, 2:2 - 66 Мілінкович-Савич, 2:3 - 75 Ді Франческо, 3:3 - 90+3 Мілінкович-Савич
Спеція - Верона 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Капрарі, 0:2 - 70 Капрарі, 1:2 - 85 Ерліч
Сассуоло - Дженоа 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Дестро, 1:1 - 55 Берарді
Сьогодні, у Серії А буде зіграно ще два матчі:
19:30 Мілан - Рома
21:45 Ювентус - Наполі