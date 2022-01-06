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Конте: Челсі був набагато сильнішим

Сьогодні 12:41 119 0
Антоніо Конте прокоментував поразку від Челсі
Конте: Челсі був набагато сильнішим
Фото - gettyimages
#тоттенгем

Джерело - sport.ua.

Тоттенгему не пощастило з пропущеними голами у матчі півфіналу Кубка ліги проти Челсі.

Про це розповів головний тренер шпор Антоніо Конте.

"Це був непростий матч, непростий із самого початку. Челсі був набагато сильнішим.

У першому таймі ми мали великі труднощі, однак ми розуміємо, що нашим суперником був один з найкращих клубів світу, який минулого сезону виграв Лігу чемпіонів. Дві ці команди непорівнянні. Ми побачили різницю між ними.

На Стемфорд Брідж грати непросто. Суперник був сконцентрований, вигравав кожен м'яч, до того ж нам не пощастило з пропущеним голом. Коли тобі забивають на початку гри, очевидно, що доведеться важко", – сказав Конте.

Раніше, Тухель оцінив перемогу над Тоттенгемом.

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