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Мусолітін покинув Лехію

Сьогодні 11:15 220 0
Микола Мусолітін став вільним агентом
Мусолітін покинув Лехію
#Лехія

Джерело - lechia.pl.

Український півзахисник Микола Мусолітін припинив співпрацю з Лехією.

Про це повідомляє офіційний сайт гданської команди.

Контракт між 22-річним гравцем і польським клубом було розірвано за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, вихованець Чорноморця перейшов у Лехію в січні 2021 року з латвійської Валмієри у статусі вільного агента. За рік перебування у клубі українець провів 5 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.

Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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