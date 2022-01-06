Мусолітін покинув Лехію

Микола Мусолітін став вільним агентом

Український півзахисник Микола Мусолітін припинив співпрацю з Лехією.

Про це повідомляє офіційний сайт гданської команди.

Контракт між 22-річним гравцем і польським клубом було розірвано за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, вихованець Чорноморця перейшов у Лехію в січні 2021 року з латвійської Валмієри у статусі вільного агента. За рік перебування у клубі українець провів 5 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.

Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.