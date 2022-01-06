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Алькояно - Реал 1:3. Огляд матчу

Сьогодні 08:55 308 0
Огляд матчу Алькояно - Реал
Алькояно - Реал 1:3. Огляд матчу
Фото - Реал
#Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії  Реал переграв Алькояно.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу, 5 січня

Алькояно - Реал 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Мілітан, 1:1 - 66 Вега, 1:2 - 76 Асенсіо, 1:3 - 78 Хуан (авт)

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