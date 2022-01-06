Алькояно - Реал 1:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал переграв Алькояно.
Кубок Іспанії
1/16 фіналу, 5 січня
Алькояно - Реал 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Мілітан, 1:1 - 66 Вега, 1:2 - 76 Асенсіо, 1:3 - 78 Хуан (авт)
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал переграв Алькояно.
Кубок Іспанії
1/16 фіналу, 5 січня
Алькояно - Реал 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Мілітан, 1:1 - 66 Вега, 1:2 - 76 Асенсіо, 1:3 - 78 Хуан (авт)