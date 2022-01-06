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Бабич: Нападник для Динамо в Україні? Лише один варіант - це Довбик

Сьогодні 14:32 244 0
Фахівець - про підсилення нападу Динамо
Бабич: Нападник для Динамо в Україні? Лише один варіант - це Довбик
#Бабич, #Динамо Київ

Джерело - footboom.com.

Київському Динамо легше було б знайти форварда за кордоном, але легіонерам потрібен час на адаптацію і часом чималий.

Про це заявив наставник Кривбасу Олександр Бабич.

"Чи динамівцям найлегше буде знайти нападника в Україні? В Україні варіант лише один - це Довбик. У нас таких одиниці.

Безумовно, Динамо легше було б знайти форварда за кордоном, але легіонерам, як ми бачимо, потрібен час на адаптацію і часом чималий. Щодо Довбика, то це гарна інвестиція, причому, на довгі роки, з перспективою вигідного продажу за кордон", - зазначив Бабич.

Раніше, Бабич анонсував підсилення Кривбасу.

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