Бабич: Луческу не завжди і не всім дозволяє робити дві однакові помилки поспіль

Продаж Віталія Миколенка - добрий показник для українського футболу, приклад того, як можна успішно вести справи.

Про це заявив наставник Кривбасу Олександр Бабич.

"Не думаю, що динамівці, як і гірники, чекають на весну, щоб посилитися футболістами, які не зуміли працевлаштуватися. Це не доля лідерів. Динамо вже традиційно вирушає до Іспанії, де у Мірчі Луческу намічено робочу та ігрову програму. Думаю, кияни намагатимуться організувати спаринги з європейськими клубами гарного рівня.

Щодо кадрів, то Динамо потрібно зберегти тих футболістів, які зараз в обоймі та прикупити форварда. Продаж Миколенка - добрий показник для українського футболу, приклад того, як можна успішно вести справи. Чи замінить його Дубінчак? Можливо, але на цю позицію Динамо потрібно ще когось підібрати, створити конкуренцію. Динамо - це інший рівень, і Луческу не завжди і не всім дозволяє робити дві однакові помилки поспіль. До речі, не виключено також і переведення на лівий фланг Караваєва", - зазначив Бабич.