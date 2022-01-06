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Бабич: Луческу не завжди і не всім дозволяє робити дві однакові помилки поспіль

Сьогодні 13:05 152 0
Фахівець - про гру Динамо та їх підготовку
Бабич: Луческу не завжди і не всім дозволяє робити дві однакові помилки поспіль
#Бабич, #Динамо Київ

Джерело - footboom.com.

Продаж Віталія Миколенка - добрий показник для українського футболу, приклад того, як можна успішно вести справи.

Про це заявив наставник Кривбасу Олександр Бабич.

"Не думаю, що динамівці, як і гірники, чекають на весну, щоб посилитися футболістами, які не зуміли працевлаштуватися. Це не доля лідерів. Динамо вже традиційно вирушає до Іспанії, де у Мірчі Луческу намічено робочу та ігрову програму. Думаю, кияни намагатимуться організувати спаринги з європейськими клубами гарного рівня.

Щодо кадрів, то Динамо потрібно зберегти тих футболістів, які зараз в обоймі та прикупити форварда. Продаж Миколенка - добрий показник для українського футболу, приклад того, як можна успішно вести справи. Чи замінить його Дубінчак? Можливо, але на цю позицію Динамо потрібно ще когось підібрати, створити конкуренцію. Динамо - це інший рівень, і Луческу не завжди і не всім дозволяє робити дві однакові помилки поспіль. До речі, не виключено також і переведення на лівий фланг Караваєва", - зазначив Бабич.

Раніше, Бабич анонсував підсилення Кривбасу.

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