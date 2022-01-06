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Бабич: Шахтарю треба знайти мобільного опорника

Сьогодні 10:45 79 0
Бабич: Шахтарю треба знайти мобільного опорника
#Бабич, #Шахтар

Джерело - footboom.com.

Гравцям донецького Шахтаря потрібен час, щоб вони остаточно ввібрали філософію гри Де Дзербі.

Про це заявив наставник Кривбасу Олександр Бабич.

"У Шахтарі традиційно підтримали тренера. Так було завжди. Хтось, звичайно, і я в тому числі чекав від гірників більшого, перш за все, у плані гри. Але Шахтар мав чимало хороших матчів. Потрібен час, щоб команда остаточно ввібрала філософію гри Де Дзербі. Для Шахтаря важливим є результат. Дуже цікаво подивитися на гірників після зимової паузи, після зборів. Важливо, щоб у УПЛ збереглася інтрига у боротьбі за чемпіонство.

Проте Шахтареві довелося розлучитися з Тайсоном, Марлосом. Лідери, що залишилися, - той же Ісмаїлі, не молодшають, а в УПЛ потрібен темп. У нас непростий чемпіонат - команди вміють оборонятися та непогано виходити в контратаки. На цьому Шахтар і втрачав, не встигаючи нормально перебудуватись у переході із захисту в атаку. Мені імпонує, наприклад, Марлон, рівень якого досить високий, але гірникам треба підшукати мобільнішого опорника", - зазначив Бабич.

Раніше, Бабич анонсував підсилення Кривбасу.

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