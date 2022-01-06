Бабич: Шахтарю треба знайти мобільного опорника

Гравцям донецького Шахтаря потрібен час, щоб вони остаточно ввібрали філософію гри Де Дзербі.

Про це заявив наставник Кривбасу Олександр Бабич.

"У Шахтарі традиційно підтримали тренера. Так було завжди. Хтось, звичайно, і я в тому числі чекав від гірників більшого, перш за все, у плані гри. Але Шахтар мав чимало хороших матчів. Потрібен час, щоб команда остаточно ввібрала філософію гри Де Дзербі. Для Шахтаря важливим є результат. Дуже цікаво подивитися на гірників після зимової паузи, після зборів. Важливо, щоб у УПЛ збереглася інтрига у боротьбі за чемпіонство.

Проте Шахтареві довелося розлучитися з Тайсоном, Марлосом. Лідери, що залишилися, - той же Ісмаїлі, не молодшають, а в УПЛ потрібен темп. У нас непростий чемпіонат - команди вміють оборонятися та непогано виходити в контратаки. На цьому Шахтар і втрачав, не встигаючи нормально перебудуватись у переході із захисту в атаку. Мені імпонує, наприклад, Марлон, рівень якого досить високий, але гірникам треба підшукати мобільнішого опорника", - зазначив Бабич.