У Десні падіння на аматорський рівень справа не дійде, але завдання доведеться коригувати.

Про це заявив наставник Кривбасу Олександр Бабич.

"Диму без вогню не буває… Видно, що Десна має проблеми. Гравці йдуть і заявляють, що борги перед ними не сплатили. Минулого сезону клуб не виконав завдання, поставлене керівництвом. І десь пішов збій. Рік тому Десна боролася за медалі, але для успіху завжди не вистачало мало. Для таких футболістів як Тотовицький, Калітвінцев цікаві великі цілі. Щось надломилося...

Думаю, Десні необхідне перезавантаження - рік-два, своєрідна пауза. До падіння клубу на аматорський рівень справа не дійде, але завдання доведеться коригувати. Добиватися високих цілей Десні буде тяжко. Важливо також, щоб керівництво підтримало Олександра Рябоконя та його тренерський штаб, які зможуть утримати команду в еліті за будь-яких умов", - зазначив Бабич.