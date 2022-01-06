Від Кейстера вимагали включення до складу деяких гравців

Джерело - ВВС.

Тренер чоловічої збірної Сьєрра-Леоне Джон Кейстер отримував погрози напередодні Кубку африканських націй.

Про це заявив сам фахівець.

"Дуже сумно, що дійшло до цього. Хоч до якої верстви суспільства ви належите, ніхто не заслуговує на подібне. Ми багато чого добилися, тому немає причин для погроз", - сказав Кейстер.

Керманичу збірної надійшли дві погрози смерті, пов'язані з вибором складу команди на турнір. За словами 51-річного фахівця, від нього вимагатиме включення певних гравців до заявки.

Кейстер повідомив про обидва інциденти до поліції та вже назвав склад команди, до якої увійшли 28 гравців.

Турнір має розпочатися 9 січня у Камеруні.