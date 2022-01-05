Ярославський: Вже 100 разів казав, що я не олігарх

Президент Металіста розповів про свій статус

Джерело - Чемпіон.

Президент Металіста Олександр Ярославьский - не є олігархом.

Про це він розповів порталу FootballHub.

"По-перше, давайте теж будемо точнішими – що таке поняття "олігарх"? Я вже сто разів говорив, вже язик болить, що я олігархом не є. Не знаю хто олігарх, не я це визначаю. Але я точно не є", - заявив функціонер.

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