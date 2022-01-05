Ярославський: Вже 100 разів казав, що я не олігарх

Джерело - Чемпіон.
Президент Металіста Олександр Ярославьский - не є олігархом.
Про це він розповів порталу FootballHub.
"По-перше, давайте теж будемо точнішими – що таке поняття "олігарх"? Я вже сто разів говорив, вже язик болить, що я олігархом не є. Не знаю хто олігарх, не я це визначаю. Але я точно не є", - заявив функціонер.
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"З того, що я знаю, що читав, олігарх це той, хто впливає на прийняття політичних рішень у країні, маючи певні інструменти. Такі як ЗМІ, групи в парламенті. Я на жодний політичний вплив не можу вплинути. Я не маю ні газети, ні радіо, ні навіть мегафону. І я не маю жодного депутата, навіть знайомого", - сказав Ярославський.