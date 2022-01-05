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Дружина Зінченка: В агента мого чоловіка є чого повчитися

Сьогодні 23:02 130 0
Седан - про агента чоловіка
Дружина Зінченка: В агента мого чоловіка є чого повчитися
#Олександр Зінченко, #Прудніков, #Влада Седан

Джерело - Чемпіон.

Агент півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка Алан Прудніков вибрав не публічну історію своєї кар'єри.

Про це заявила дружина Зінченка Влада.

"Алан - це не просто агент. Він є другом нашої сім'ї. Це людина, яка телефонує, цікавиться, завжди підтримує. Алана я кілька разів бачила в житті. Він дійсно феноменальна людина. Він знає велику кількість іноземних мов, має особливу харизму. В його є чого повчитися.

Напевно він вибрав не публічну історію своєї агентської кар'єри. Це не той агент, який в останній вагон застрибне у трансферну угоду і зробити світлину, що він був присутній на цьому трансфері. Це людина, яка в першу чергу робить. А для чоловіка, мені здається, найважливіше, це робити, а не говорити", - зазначила Влада Зінченко. 

Нагадаємо, Зінченко та його дружина поділилися новорічними фото.

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